Якість повітря в Києві 16 жовтня: де найчистіше та як перевірити рівень забруднення

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Станом на ранок 16 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення, а загальний індекс якості атмосферного повітря становить 12 AQI. Водночас показники можуть відрізнятися залежно від району столиці та змінюватися протягом дня.

Перевірити актуальну ситуацію кияни можуть за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, які відображають дані моніторингу на інтерактивних картах.

За даними SaveEcoBot, станом на 8:00 16 жовтня загальний індекс якості повітря в столиці становив 12 AQI, що відповідає доброму рівню. За таких показників вплив забруднення на здоров’я людей є мінімальним.

За інформацією, наведеною в моніторингових даних, найнижчий індекс зафіксували в Деснянському районі — 9 AQI. Найвищий показник серед зазначених районів був у Святошинському районі — 17 AQI.

Варто враховувати, що дані окремих станцій можуть відрізнятися. Це пов’язано з розташуванням обладнання, складом мереж моніторингу та методами обробки інформації.

Для відстеження рівня забруднення можна скористатися кількома онлайн-сервісами.

SaveEcoBot збирає дані з мережі станцій моніторингу атмосферного повітря та показує показники на інтерактивній карті. Сервіс дає змогу переглядати інформацію для різних районів столиці.

ЛУН Місто AIR відображає дані про концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 і PM10, а також температуру та вологість повітря. Показники станцій можна переглянути на карті у форматі індексу якості повітря AQI.

Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати дані окремих станцій моніторингу. Шкала сервісу охоплює рівні від доброго до небезпечного забруднення.

Водночас показники різних сервісів можуть не збігатися повністю, оскільки вони використовують власні мережі станцій і методики обробки даних. Тому для оцінювання ситуації варто враховувати загальну динаміку та інформацію зі станцій, розташованих поблизу.

Ситуація може змінюватися протягом дня, тому перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні показники.

Якщо рівень забруднення зростає, рекомендується:

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі ;

уникати інтенсивних фізичних навантажень надворі;

за можливості зачинити вікна й двері, якщо зовнішнє повітря забруднене;

використовувати очищувач повітря відповідно до інструкції виробника, якщо він є;

стежити за оновленнями на картах моніторингу.

Особливо уважними варто бути дітям, людям похилого віку та людям із захворюваннями дихальної й серцево-судинної систем. У разі погіршення самопочуття слід зменшити вплив можливих забруднювачів і за потреби звернутися по медичну допомогу.

Отже, вранці 16 жовтня якість повітря в Києві оцінюється як добра, однак для отримання актуальної інформації про конкретний район варто регулярно перевіряти дані моніторингових сервісів.

Станом на ранок 15 жовтня 2026 року в Києві зберігався добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення атмосфери, хоча показники в різних районах столиці відрізняються. Дізнайтеся, де повітря найчистіше та як перевіряти його якість у режимі реального часу за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Станом на ранок 14 жовтня 2026 року в Києві зберігався добрий рівень якості повітря. За даними SaveEcoBot, загальний індекс якості атмосферного повітря у столиці становить 28 AQI. Водночас показники в окремих районах відрізняються.

У вівторок, 13 жовтня, в окремих регіонах України з 06:00 до 23:59 запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК «Укренерго», обмеження застосовуватимуться для всіх категорій споживачів у обсязі від 0,5 до 2 черг, а для бізнесу та промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

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