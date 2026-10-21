Якість повітря в Києві 21 жовтня: де дихається найлегше

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Станом на ранок 21 жовтня 2026 року в Києві зберігається загалом добрий рівень якості повітря. Водночас показники забруднення відрізняються залежно від району столиці. За даними моніторингу, найнижчий індекс AQI зафіксовано в Деснянському та Голосіївському районах, а найвищий — у Шевченківському та Подільському.

Стежити за актуальними показниками можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Дані різних сервісів можуть дещо відрізнятися, оскільки вони використовують власні мережі станцій моніторингу та методики обробки інформації. Тому для оцінювання ситуації важливо враховувати не лише окреме значення AQI, а й загальну динаміку та показники у конкретному районі.

Якість повітря може змінюватися протягом дня, тому перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні дані.

За даними SaveEcoBot, станом на 07:00 21 жовтня 2026 року загальна якість повітря в столиці оцінювалася як добра.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в таких районах:

Деснянський район — 22 AQI.

Голосіївський район — 22 AQI.

Вищі показники спостерігалися в інших частинах міста:

Шевченківський район — 53 AQI.

Подільський район — 55 AQI.

За наведеними даними, саме в Подільському та Шевченківському районах індекс був найвищим серед зазначених локацій. Водночас ці значення не означають однакового рівня забруднення на всій території районів: показники залежать від розташування конкретних станцій.

Переглянути ситуацію можна на інтерактивній карті SaveEcoBot, яка збирає дані онлайн-станцій моніторингу атмосферного повітря.

Сервіс Aqicn дає змогу стежити за індексом якості повітря та переглядати показники окремих станцій моніторингу.

AQI — це індекс якості повітря: що вище його значення, то більший рівень забруднення. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня. Завдяки карті можна оцінити ситуацію в різних частинах Києва та перевірити зміни показників упродовж дня.

Система ЛУН Місто AIR відображає дані про концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість повітря. Інформація зі станцій моніторингу представлена на інтерактивній карті у форматі AQI.

Порівняння даних кількох сервісів допомагає краще оцінити ситуацію, особливо якщо показники в окремих районах відрізняються.

Якщо індекс забруднення зростає, варто вжити простих заходів, щоб зменшити вплив забрудненого повітря на організм.

Обмежити тривале перебування на вулиці , особливо за високих показників забруднення.

Уникати інтенсивних фізичних навантажень на відкритому повітрі , оскільки під час активності людина вдихає більше повітря.

Зачинити вікна та двері , якщо зовнішнє повітря забруднене, і провітрювати приміщення після покращення ситуації.

Використовувати очищувач повітря , якщо він є, відповідно до інструкції виробника.

Стежити за самопочуттям, особливо людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку.

Станом на ранок 21 жовтня наведені показники свідчать про загалом добру якість повітря в Києві. Однак ситуація може змінитися, тому перед виходом на вулицю варто перевіряти актуальні дані SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Станом на ранок 20 жовтня у столиці зберігався добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Стежити за показниками в різних районах Києва в реальному часі можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та AQICN.

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