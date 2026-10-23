Якість повітря в Києві 23 жовтня місцями погіршилася

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Станом на ранок 23 жовтня 2026 року в Києві переважає помірний рівень забруднення повітря, проте в окремих районах зафіксовано шкідливі показники. Ситуація з якістю повітря відрізняється залежно від частини міста.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та показники в конкретному районі.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Система збирає дані з мережі онлайн-станцій моніторингу.

Станом на 07:00 23 жовтня 2026 року загалом якість повітря в Києві добра. Водночас в окремих районах зафіксовано вищі показники забруднення.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Деснянському районі — 27 AQI. У Солом’янському та Святошинському районах показники становили 85 та 71 AQI відповідно.

Найвищий показник зафіксовано на вулиці Івана Пулюя, 1 — 169 AQI.

Підвищені показники також зафіксовано на проспекті Академіка Глушкова, 2К12, та проспекті Європейського Союзу — 108 AQI.

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Що вище значення індексу, то більший рівень забруднення.

Якщо показники забруднення зростають, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися в приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а провітрювати приміщення — після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. За наявності очищувача повітря його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Джерело: Главком

Нагадаємо, Південний міст у Києві відкрили для руху в обох напрямках.

До цього 22 жовтня близько 11:00 у Києві зупинили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках.

Раніше РФ атакувала Південний міст у Києві під час руху метро.

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