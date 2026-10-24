Якість повітря в Києві 24 жовтня: де найчистіше за показниками

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Станом на ранок 24 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення, однак показники можуть відрізнятися залежно від району столиці.

За даними SaveEcoBot, станом на 08:00 найнижчий індекс забруднення зафіксували в Дніпровському та Деснянському районах — по 18 AQI. Найвищий показник серед наведених районів був у Солом’янському районі — 50 AQI.

Показники на різних картах моніторингу можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки інформації. Тому для оцінки ситуації варто враховувати не лише одне значення, а й загальну динаміку та дані у конкретному районі.

Якість повітря може змінюватися протягом дня, тож перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Стежити за рівнем забруднення атмосфери в столиці можна за допомогою кількох сервісів.

SaveEcoBot — показує рівень якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс збирає інформацію з мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких передає дані в реальному часі.

Aqicn — відображає індекс якості повітря на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

ЛУН Місто AIR — вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Показники зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Що вищий показник AQI, то сильніше забруднене повітря. Водночас для повної оцінки ситуації важливо враховувати, які саме забруднювальні речовини вимірює станція та коли оновлювалися дані.

Якщо показники забруднення зростають, варто обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися в приміщенні.

Фахівці рекомендують:

зачинити вікна й двері , щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря до оселі;

відкласти інтенсивні фізичні навантаження на вулиці, адже під час активності людина вдихає більший об’єм повітря;

за наявності використовувати очищувач повітря відповідно до інструкції виробника;

провітрювати приміщення після покращення якості повітря на вулиці.

Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендують стежити за показниками моніторингу та власним самопочуттям.

Станом на ранок 23 жовтня 2026 року в Києві переважав помірний рівень забруднення повітря, проте в окремих районах зафіксовано шкідливі показники. Ситуація з якістю повітря відрізняється залежно від частини міста.

Нагадаємо, Південний міст у Києві відкрили для руху в обох напрямках.

До цього 22 жовтня близько 11:00 у Києві зупинили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках.

Раніше РФ атакувала Південний міст у Києві під час руху метро.

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