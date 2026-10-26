Якість повітря в Києві 26 жовтня місцями погіршилася

0:00 / 0:00

Станом на ранок 26 жовтня 2026 року у Києві переважає помірний рівень якості повітря, проте в окремих районах зафіксовано шкідливі показники.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та показники в конкретному районі, а не одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 26 жовтня 2026 року загалом якість повітря в Києві добра. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Печерському районі — 21 AQI. У Солом’янському та Подільському районах зафіксовано помірний рівень забруднення — 81 та 59 AQI відповідно.

Найвищий рівень забруднення зафіксовано на вулиці Івана Пулюя, 1 — 264 AQI, що відповідає дуже шкідливому рівню.

Помірний рівень забруднення фіксується, зокрема, за такими адресами: вулиця Григоровича-Барського, 5 — 66 AQI, вулиця Турівська, 28 — 59 AQI, проспект Академіка Глушкова, 2К12 — 56 AQI та Володимирський узвіз — 51 AQI.

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Що вище значення AQI, то більший рівень забруднення.

Якщо якість повітря погіршилася, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися в приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а провітрювати приміщення — після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об’єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. За наявності очищувача повітря його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Джерело: Главком

Нагадаємо, у Києві обіцяють створити понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації.

Ввечері 25 жовтня у трьох районах Києва зникло світло через аварію.

У Києві вдень пролунали вибухи на тлі атаки російських військ реактивними безпілотниками.

Читай нас у