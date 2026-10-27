Якість повітря в Києві 27 жовтня: де небезпечне забруднення та як перевірити показники

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Станом на ранок 27 жовтня 2026 року загальна ситуація з якістю повітря в Києві залишається відносно задовільною, однак на окремих моніторингових станціях зафіксували шкідливі й небезпечні показники. Зокрема, на вулиці Івана Пулюя рівень забруднення сягнув 367 AQI.

Стежити за змінами в режимі реального часу можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Дані різних сервісів можуть відрізнятися, оскільки вони використовують власні мережі станцій моніторингу та методики обробки інформації. Тому для оцінки ситуації варто враховувати показники у конкретному районі та їхню динаміку протягом дня.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Система збирає дані з мережі онлайн-станцій моніторингу.

За інформацією, наведеною в повідомленні, станом на 07:00 27 жовтня найнижчі серед зазначених показників зафіксували в Дарницькому та Деснянському районах — по 77 AQI. У Солом’янському районі рівень становив близько 95 AQI, проте на окремій станції виявили значно вищий показник.

Зокрема, наведено такі дані:

вулиця Івана Пулюя, 1 — 367 AQI ;

вулиця Ігоря Турчина, 11 — 154 AQI;

проспект Академіка Глушкова, 2К12 — 153 AQI;

вулиця Рональда Рейгана, 9Г — 152 AQI;

вулиця Щусєва, 21 — 151 AQI.

Перевірити актуальні показники можна на карті SaveEcoBot.

Сервіс Aqicn показує індекс якості повітря на окремих станціях моніторингу та дає змогу стежити за змінами в режимі реального часу.

ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 і PM10, а також відображає температуру та вологість. Дані станцій можна переглядати на інтерактивній карті у форматі AQI.

Що вищий індекс AQI, то сильніше забруднене повітря. Водночас показники окремої станції не обов’язково відображають ситуацію в усьому районі, тому перед виходом на вулицю варто перевірити дані поблизу свого місця перебування.

Якщо моніторингові станції фіксують високий рівень забруднення, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

Обмежити тривале перебування на вулиці , особливо поблизу місць із високими показниками забруднення.

Зменшити інтенсивні фізичні навантаження надворі, оскільки під час активності людина вдихає більше повітря.

За значного забруднення зачинити вікна й двері, щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря до приміщення.

Якщо є очищувач повітря, використовувати його відповідно до інструкції виробника.

Стежити за оновленнями моніторингових сервісів і повертатися до провітрювання, коли зовнішнє повітря стане чистішим.

Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Якщо з’являються задишка, виражений кашель або інші незвичні симптоми, слід припинити перебування в зоні забруднення та звернутися по медичну допомогу за потреби.

Оскільки якість повітря може змінюватися протягом дня, перед тривалим перебуванням надворі рекомендується перевіряти актуальні дані моніторингу.

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