Якість повітря в Києві 3 листопада: де у столиці найчистіше повітря

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Станом на ранок 3 листопада 2026 року в Києві переважає помірний рівень забруднення повітря, проте показники відрізняються залежно від району та розташування моніторингових станцій. Стежити за змінами якості повітря в реальному часі можна за допомогою SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та показники в конкретному районі.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Система збирає дані з мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких працює в режимі реального часу.

Станом на 07:00 3 листопада 2026 року загалом якість повітря в Києві була доброю. Водночас показники в окремих районах відрізнялися.

Найнижчий індекс забруднення зафіксували у Дніпровському районі — 46 AQI. Найвищий показник, що відповідає помірному рівню забруднення, був у Святошинському районі — 61 AQI.

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Що вище значення AQI, то більший рівень забруднення.

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а провітрювати приміщення — після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Джерело: Главком

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