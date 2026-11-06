Якість повітря в Києві 6 листопада: які райони мають вищі показники забруднення

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Станом на ранок 6 листопада у Києві загалом фіксують добру якість повітря, хоча в окремих районах моніторингові станції показують помірно вищі значення індексу забруднення. Найкращі показники зафіксували у Печерському та Деснянському районах, тоді як найвищий індекс серед наведених даних — у Святошинському.

Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та значення у конкретному районі, а не орієнтуватися лише на один показник.

Якість повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні дані моніторингу.

Якість повітря в Києві 6 листопада: показники SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу. Для Києва система збирає інформацію із сотень станцій, частина яких працює в режимі реального часу.

Станом на 07:00 6 листопада 2026 року загальний стан повітря в столиці оцінювався як добрий.

За даними моніторингу, найнижчі показники індексу забруднення зафіксували у таких районах:

Печерський район — 12 AQI;

Деснянський район — 13 AQI.

Найвищий показник серед наведених зафіксували у Святошинському районі — 39 AQI, що також відповідає доброму рівню якості повітря.

Водночас дані у Подільському районі не оновлюються з технічних причин.

Як перевірити якість повітря через Aqicn та ЛУН Місто AIR

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу, яка охоплює рівні від «добре» до «небезпечного» забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість повітря. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Важливо враховувати, що чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення повітря. Для оцінки ситуації варто порівнювати показники кількох сервісів і перевіряти дані найближчих до свого місця перебування станцій.

Якщо показники забруднення зростають, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а провітрювати оселю — після покращення ситуації.

Також рекомендується:

уникати інтенсивних фізичних навантажень на відкритому повітрі , оскільки під час активності людина вдихає більший об'єм повітря;

за можливості зменшити потрапляння забрудненого повітря з вулиці до приміщення;

використовувати очищувач повітря відповідно до інструкції виробника, якщо він є;

стежити за актуальними показниками моніторингу та власним самопочуттям.

Особливо обережними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку.

Станом на ранок 4 листопада 2026 року в столиці загалом фіксували добру якість повітря. Водночас на окремих ділянках Києва моніторингові станції показують помірний рівень забруднення.

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