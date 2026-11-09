Якість повітря в Києві 9 листопада: де найчистіше та що показують станції моніторингу

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У Києві станом на ранок 9 листопада зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення, хоча показники в різних районах столиці дещо відрізняються.

Де зараз найчистіше повітря та як відстежувати його стан у режимі реального часу за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Показники на різних інтерактивних картах можуть відрізнятися. Це пов’язано з тим, що сервіси використовують власні мережі станцій моніторингу та методики обробки інформації.

Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку забруднення та дані в конкретному районі, а не орієнтуватися лише на одне значення.

Якість повітря може змінюватися протягом дня. Через це перед тривалим перебуванням на вулиці рекомендується перевіряти актуальні показники.

Якість повітря в Києві: дані SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс збирає інформацію з мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких передає дані в режимі реального часу.

Станом на 07:00 9 листопада 2026 року загальний рівень якості повітря в Києві оцінюється як добрий.

Найнижчий індекс забруднення зафіксували в Оболонському та Солом’янському районах – 24 AQI. Найвищий показник серед наведених районів спостерігається у Святошинському районі – 48 AQI. Водночас він також відповідає доброму рівню якості повітря.

Як перевірити якість повітря через Aqicn та ЛУН Місто AIR

Карта Aqicn дає змогу відстежувати індекс якості повітря в режимі реального часу та переглядати показники окремих станцій моніторингу. Сервіс використовує шкалу, яка охоплює рівні від «добре» до «небезпечного» забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також відображає температуру й вологість повітря. Дані зі станцій представлені на інтерактивній карті у форматі AQI.

Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення повітря.

Якщо показники забруднення зростають, варто обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні.

Зокрема, рекомендується:

зачинити вікна та двері , щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря до оселі;

уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, адже під час активності людина вдихає більший об’єм повітря;

за наявності використовувати очищувач повітря відповідно до інструкції виробника;

провітрювати приміщення після покращення ситуації та зниження рівня забруднення.

Особливу обережність варто проявляти людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендується уважно стежити за показниками моніторингу та власним самопочуттям.

Станом на ранок 6 листопада у Києві загалом фіксували добру якість повітря, хоча в окремих районах моніторингові станції показують помірно вищі значення індексу забруднення. Найкращі показники зафіксували у Печерському та Деснянському районах, тоді як найвищий індекс серед наведених даних — у Святошинському.

Станом на ранок 4 листопада 2026 року в столиці загалом фіксувалидобру якість повітря. Водночас на окремих ділянках Києва моніторингові станції показують помірний рівень забруднення.

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