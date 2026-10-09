Якість повітря в Києві 9 жовтня: де найчистіше та як перевірити показники

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Уранці 9 жовтня якість повітря в Києві перебуває на доброму рівні — загальний індекс становить 37 AQI. Водночас показники забруднення відрізняються залежно від району та конкретної адреси. Перевірити актуальну ситуацію можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Показники на різних картах моніторингу можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку забруднення та значення у конкретному районі, а не орієнтуватися лише на один показник.

Якість повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці рекомендується перевіряти актуальні дані.

За даними SaveEcoBot, станом на 7:00 9 жовтня 2026 року індекс якості повітря в Києві становив 37 AQI. Це відповідає доброму рівню забруднення, який має мінімальний вплив на здоров’я людей.

Сервіс використовує дані онлайн-станцій моніторингу, частина яких передає інформацію в реальному часі.

За показниками, наведеними на карті, найнижчий індекс забруднення зафіксували в таких районах столиці:

Оболонський район — 29 AQI;

Голосіївський район — 33 AQI;

Дніпровський район — 33 AQI.

Водночас найвищий районний показник зафіксували в Подільському районі — 49 AQI.

На окремих адресах значення були вищими. Зокрема, на вулиці Григоровича-Барського, 5, індекс становив 81 AQI, що відповідає помірному рівню забруднення за загальною шкалою AQI.

Перевірити актуальні показники можна на інтерактивній карті SaveEcoBot.

Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати дані окремих станцій моніторингу.

Сервіс використовує шкалу, яка охоплює рівні від доброго до небезпечного забруднення. Це допомагає оцінити поточну ситуацію та відстежувати її зміни протягом дня.

Система ЛУН Місто AIR відстежує концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість повітря.

Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Що вищий індекс, то більший рівень забруднення повітря.

Варто враховувати, що результати різних сервісів можуть відрізнятися через розташування станцій, склад вимірюваних показників та особливості обробки даних.

Якщо показники забруднення зростають, рекомендується вжити таких заходів:

Обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні.

Зачинити вікна й двері , якщо зовнішнє повітря забруднене. Провітрювати приміщення краще тоді, коли показники покращаться.

Уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці , адже під час активності людина вдихає більший об’єм повітря.

За можливості використовувати очищувач повітря відповідно до інструкції виробника.

Особливо уважно стежити за самопочуттям людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку.

Отже, вранці 9 жовтня загальна якість повітря в Києві оцінюється як добра, однак локальні показники можуть відрізнятися. Щоб отримати актуальну інформацію, варто перевіряти дані найближчих станцій моніторингу впродовж дня.

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