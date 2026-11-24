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Київські школи отримали 1399 ноутбуків від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Техніку передали голова представництва агентства в Україні Осаму Хатторі та надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Осумі Йо.

«Комп'ютери розподілені між освітніми закладами всіх 10 районів столиці – за їхніми потребами. Ця підтримка важлива, адже спрямована на посилення освітньої сфери столиці», – написав Кличко в Telegram у вівторок.

За інформацією міського голови, Японія й раніше надавала допомогу Києву в різних сферах.

Зокрема, у травні 2025 року комунальне об'єднання «Київзеленбуд» отримало екскаватори для підтримки роботи міської інфраструктури за сприяння японського уряду.

У липні 2025 року 11 київських закладів соціальної сфери забезпечили сучасним реабілітаційним обладнанням.

Крім того, у травні 2026 року JICA передала «Київводоканалу» новітні системи очищення води.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше Україна та Німеччина домовилися про передачу двох локомотивів для європейської залізничної колії шириною 1435 мм, комплектів модульних мостових конструкцій загальною довжиною 2 км, а також про фінансову підтримку транспортної інфраструктури. Німеччина спрямує 1 млн євро до Українського транспортного фонду (UTSF).

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