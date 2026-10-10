Киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради

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Жителів Києва закликають заздалегідь підготувати запаси води, продуктів і необхідних речей на випадок аварійних ситуацій через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Містянам рекомендують підготувати запас води щонайменше на три доби. На одну дорослу людину потрібно приблизно 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води на день.

Також варто подбати про продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування на електроплиті, перевірити заряд павербанків і зарядних станцій та підготувати ліхтарики, батарейки, свічки й сірники.

У разі знеструмлення водопостачання в Києві частково підтримуватимуть 155 бюветних комплексів, обладнаних генераторами. Їхні адреси та графіки роботи можна перевірити на спеціальній електронній карті.

Для збереження тепла вдома рекомендують утеплити вікна та встановити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю. У темну пору доби пішоходам радять використовувати світловідбивні елементи.

Джерело: КМДА

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж усієї доби, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Причина — наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

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