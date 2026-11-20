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Унаслідок масованої російської атаки на столицю 20 листопада загинули семеро людей, ще 17 отримали поранення.

Наразі 16 постраждалих перебувають у стаціонарах лікарень.

Також міський голова розповів про наслідки атаки, роботу міських служб та заходи столичної влади для забезпечення життєдіяльності Києва протягом тижня.

Джерело: Віталій Кличко.

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