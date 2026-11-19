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У разі подальших російських атак на енергетичну інфраструктуру Київ може зіткнутися із серйозними перебоями в роботі комунальних систем. На лівому березі столиці найбільші ризики пов’язані з опаленням, тоді як на правому — з водопостачанням.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов.

За його словами, ситуація на лівому березі особливо складна через пошкодження двох великих теплоелектроцентралей. Раніше ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечували значну частину Києва електричною та тепловою енергією. Нині їхня генерація суттєво пошкоджена, а повноцінної альтернативи централізованому теплопостачанню місто не має.

Бахматов зазначив, що від цієї інфраструктури залежать приблизно 1,5–2 мільйони мешканців лівого берега, зокрема Деснянського, Дніпровського та Дарницького районів. Минулого опалювального сезону в окремих районах уже були тривалі перебої: у Дніпровському районі опалення не було близько двох місяців, а в Деснянському — у січні.

Водночас на правому березі, за словами посадовця, ситуація з опаленням може бути кращою завдяки наявності близько 120 невеликих теплоелектроцентралей, промислових об’єктів і підприємств, які здатні частково забезпечувати одне одного теплом та електроенергією. Натомість проблеми можуть виникнути з водопостачанням через залежність насосних станцій від електроенергії. Для подачі води на верхні поверхи та в окремі райони потрібна робота насосного обладнання.

На Троєщині є артезіанські свердловини, які можуть частково допомогти забезпечити мешканців водою. Однак для цього необхідно налагодити роботу відповідної інфраструктури.

Окремо голова Деснянської РДА розповів про підготовку району до можливих тривалих відключень. За його словами, вдалося залучити близько 200 млн грн допомоги від різних організацій та створити парк генераторів загальною потужністю 7 МВт.

Усі школи, дитячі садки та лікарні району забезпечені генераторами. Крім того, у 20 школах облаштували опорні пункти обігріву. Там підтримують температуру на рівні 15–18 градусів, зберігають запаси питної та технічної води. Мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони, отримати гарячу їжу та за потреби залишитися на ніч.

Бахматов також попередив про можливі проблеми з каналізацією. Якщо через відсутність електроенергії зупиняться насоси, а каналізаційні мережі замерзнуть, мешканці можуть залишитися без можливості нормально користуватися санвузлами. Як приклад він навів ситуацію на столичних Теремках, де під час попереднього опалювального сезону в десяти будинках замерзла каналізація.

Тому посадовець пропонує заздалегідь розглянути облаштування звичайних вуличних туалетів біля житлових будинків. За його словами, наявних у Києві біотуалетів недостатньо, щоб забезпечити потреби сотень тисяч людей.

Також Бахматов оцінив можливості альтернативного транспортного сполучення між берегами Дніпра. Він зазначив, що понтонні переправи, які зараз будують, зможуть забезпечити лише обмежений рух, насамперед для критично важливого транспорту. Вони не зможуть повністю замінити мости.

Ідею використання річкових трамвайчиків для масового перевезення людей посадовець назвав нереалістичною. За його словами, один такий човен може перевозити приблизно 60–70 пасажирів, тоді як щоденна потреба може сягати мільйона людей. Пороми, за його оцінкою, зможуть покрити близько 3% потреб у перевезеннях, а понтонні переправи — до 10%.

Будівництво тунелю під Дніпром Бахматов також вважає малореалістичним через складність проєктування, фінансування та реалізації. Крім того, він звернув увагу на стан наявних столичних мостів, частина яких ще до повномасштабного вторгнення перебувала в аварійному стані або не була повністю введена в експлуатацію.

Джерело: РБК-Україна.

У Києві розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають стати резервним маршрутом на випадок критичного пошкодження або руйнування столичних мостів. Вони забезпечуватимуть мінімальний транзит транспорту та проїзд спецтехніки й автомобілів, необхідних для життєдіяльності міста. Завершити роботи можуть упродовж двох-трьох місяців.

У Києві розпочали будівництво додаткових переправ через Дніпро. Очікується, що перші мости почнуть функціонувати на початку 2027 року.

За рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача в Україні мають облаштувати 21 тимчасовий мостовий перехід, зокрема вісім – через Дніпро у столиці. До будівництва двох київських переправ підрядники вже приступили, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами.

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