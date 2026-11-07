Київ не зможе повністю замінити електротранспорт автобусами, заявили у КМВА

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У столиці бракує автобусів, щоб перекрити роботу всього електротранспорту, маршрути якого зупиняються. Про це 7 листопада повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника КМВА Андрій Ткачов в ефірі телебачення, відповідаючи на запитання про можливості автобусного сполучення.

«Ми мобільно, швидко ми на це реагуємо, але дійсно автобусним парком перекрити весь електротранспорт - це неможливо. Також розуміємо, що у нас через Південний міст зараз не проходить зелена гілка метро, то там досить велику кількість автобусного парку кинули на дублювання цього маршруту», - сказав він.

Ткачов додав, що бувають і перебої з роботою метро через стрибки напруги.

«Доводиться мобільно реагувати, змінювати маршрути, перекидати десь автобусний парк і так далі. Але швидко реагуємо на всі ці ситуації», - запевнив очільник КМВА.

Водночас він нагадав, що зараз у всіх районах Києва вже працюють Пункти незламності. Ткачов поінформував, що їх наразі у столиці є понад 1500, із них 700 - це відповідальний бізнес.

«Там можна підзарядитися і зігрітися за потреби. Також ми за дорученням Президента дуже швидко разом з ДТЕК, з Національною поліцією слідкуємо за ситуацією, де відсутнє електропостачання або водопостачання більше ніж одну добу і швидко виїжджаємо з аварійними бригадами, ремонтуємо, бо розуміємо, що від стрибків напруги, буває, вилітають якісь автомати, горять вони і так далі. Це потрібно швидко лагодити», - сказав очільник КМВА, повідомляє Укрінформ.

Раніше Зеленський розпорядився підготувати резервні схеми транспортного сполучення у Києві.

Нагадаємо, що російські терористичні війська вночі 7 листопада вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок нічної атаки пошкоджено дорожнє покриття шляхопроводу, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач.

Через наслідки атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

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