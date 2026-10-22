Київ огорнув туман, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Уранці 22 жовтня в Києві очікується туман, який може суттєво погіршити видимість на дорогах. Синоптики оголосили перший, жовтий рівень небезпечності та закликали учасників дорожнього руху бути уважними.
За інформацією синоптиків, у найближчу годину зі збереженням протягом ранку 22 жовтня в столиці прогнозується туман. Видимість становитиме лише 200–500 метрів. У зв'язку з погіршенням погодних умов у Києві оголошено I рівень небезпечності – жовтий.
В Укргідрометцентрі попередили, що туман може призвести до порушень руху транспорту на дорогах і вулицях столиці.
Погодні умови можуть ускладнити пересування містом, зокрема через обмежену видимість. Водіям варто враховувати попередження синоптиків під час планування поїздок.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
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