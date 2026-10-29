Київ паралізували затори: де найскладніший рух і скільки коштує таксі

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Уранці четверга, 29 жовтня, у Києві суттєво ускладнився рух транспорту на правому та лівому берегах. Найбільші затримки зафіксували на Дніпровській набережній, Харківському шосе та Набережно-Рибальській вулиці. На тлі транспортних проблем зросли й ціни на таксі: поїздка з Осокорків до Майдану Незалежності коштує від 753 грн.

У ранкові години пік рух у столиці ускладнений на ключових магістралях, зокрема на дорогах, що ведуть до мостових переходів, і центральних вулицях.

Найбільші затримки зафіксували на таких ділянках:

Дніпровська набережна — затримка руху сягає 50 хвилин.

Харківське шосе — близько 26 хвилин.

Вулиця Набережно-Рибальська — до 16 хвилин.

Берестейський проспект — затримки на різних ділянках становлять від 7 до 11 хвилин.

Проспект Георгія Нарбута — до 9 хвилин.

Проспект Любомира Гузара — близько 9 хвилин.

Вулиця Академіка Булаховського — до 9 хвилин.

Вулиця В’ячеслава Чорновола — близько 6 хвилин.

Вулиця Стеценка — близько 6 хвилин.

Вулиця Жилянська — близько 5 хвилин.

Автошлях Т 1038 на приміському напрямку — близько 5 хвилин.

Вулиця Федора Ернста — близько 5 хвилин.

Однією з причин транспортних проблем стало перекриття Південного мосту, який не працює третю добу поспіль.

Рух мостом повністю обмежили після ракетного удару, завданого Росією вночі проти 27 жовтня. Через це жителям лівого берега столиці доводиться шукати альтернативні маршрути, щоб дістатися на роботу на правий берег.

У соціальних мережах кияни публікують відео, на яких люди перетинають міст на електросамокатах і пішки, намагаючись оминути довгі черги автомобілів та громадського транспорту.

Через транспортні ускладнення служби таксі підвищили тарифи. Поїздка за маршрутом «Осокорки — Майдан Незалежності» в ранковий час пік коштує сотні гривень.

Тарифи Uklon

«Стандарт» — 753 грн ;

«Комфорт» — 830 грн ;

«Бізнес» — 982 грн ;

«Експрес» — 857 грн ;

«Prime» — 1 218 грн.

Тарифи Bolt

Базовий тариф — 799 грн ;

Comfort — 949 грн ;

Business — 1 159 грн ;

Premium — 1 599 грн.

Найдорожчим серед наведених варіантів є тариф Premium від Bolt — 1 599 грн. Водночас вартість поїздки залежить від обраного класу автомобіля та ситуації на дорогах.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня в частині Голосіївського та Солом’янського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії. Обмеження стосуються окремих ділянок цих районів.

Станом на ранок 29 жовтня в Києві переважно фіксують добру якість повітря, хоча на окремих ділянках моніторингові станції показують помірні значення. Відстежувати ситуацію в реальному часі можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

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