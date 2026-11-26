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Взимку у столиці можливі серйозні перебої з водою. У найгіршому сценарії її подаватимуть за графіками — 3 години з водою та 8 годин без, заявив голова Деснянської РДА Бахматов.

Кабмін уже передав місцевій владі план підготовки до можливих обмежень водопостачання через російські удари.

Кабінет міністрів України зобов’язав міста з населенням понад 100 тисяч осіб розробити плани на випадок можливих обмежень водопостачання через руйнування каналізаційних насосних станцій. На виконання цього завдання місцевій владі відвели два тижні.

19 листопада на Оболонському проспекті в Києві сталася аварія на магістральному водопроводі. Через пошкодження трубопроводу тимчасово припинили водопостачання у двох багатоквартирних будинках.

У суботу, 22 листопада, на правому березі Києва починають відновлювати водопостачання. Фахівці Київводоканалу налагодили роботу насосного обладнання та відновили основні технологічні процеси.

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