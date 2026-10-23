Київ замовив потужні генератори для роботи водоканалу під час знеструмлень

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Київ замовив потужні дизельні електростанції, які мають забезпечити роботу водоканалу в разі відключень електроенергії.

"В нас закуплено за цей час 103 генератори різної потужності для водоканалу. Ми замовили зараз – до речі, під чесне слово, тому що грошей не було – генератори великої потужності, це фактично дизельні електростанції. Тому що обсяг водопостачання достатньо великий, простим генератором це неможливо зробити", - сказав Кличко.

Він зазначив, що генератори не можуть постійно працювати без перерв, потребують обслуговування та значних витрат на пальне.

"Якщо торік ми понад 300 тонн палива на добу витрачали виключно для наших генераторів, то на сьогодні по їх кількості це може бути майже втричі більше. Це велике навантаження і на бюджет, і на обслуговування", - сказав Кличко.

За його словами, для забезпечення водопостачання місту потрібні додаткові генератори, які мають отримати в межах плану стійкості.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю BBC News Україна.

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