Київ збільшить кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро

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У столиці в понеділок, 19 жовтня, посилять роботу наземного транспорту після пошкодження інфраструктури метрополітену. Додаткові автобуси мають допомогти зберегти сполучення між районами Києва та зменшити навантаження на метро.

Для зручності пасажирів збільшують кількість автобусів на ключових напрямках:

Маршрут № 1-М: додатково виводять 3 автобуси на ділянку між станціями «Лісова» та «Дарниця», а також 12 автобусів для прямого сполучення від «Лісової» до «Палацу спорту». Це дозволить доїхати до центру міста навіть під час повітряних тривог і розвантажить станцію «Дарниця».

Маршрут № 118: випуск автобусів збільшать на 2 одиниці.

Міська влада закликає киян та гостей столиці враховувати ці зміни під час планування поїздок містобудівною мережею.

Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

Додамо, що російські війська понад 20 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровщини.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу. Також у Мурованому уламки російського дрона пошкодили два житлові будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а пожежу на складі вже ліквідували.

На Рівненщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли після масованої російської атаки. Ворожі удари спричинили займання на об’єктах цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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