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Депутати Київради 26 листопада 2026 року виступили за звільнення голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова. Міський голова Віталій Кличко доручив підготувати офіційне звернення Київради до президента України.

Питання про необхідність звільнення Бахматова на пленарному засіданні міськради порушив депутат від УДАРу Дмитро Білоцерковець. За його словами, ініціативу підтримують депутати Київради, які представляють Деснянський район.

«З моменту призначення головою РДА Бахматова спостерігається критична ситуація у взаємовідносинах керівництва Деснянського району Києва з мешканцями і громадськістю, ветеранами і колективами. Навіть Уповноважений у справах ветеранів міста Києва звертався до мене відносно неадекватної поведінки пана Бахматова», – розповів Дмитро Білоцерковець.

Депутат також наголосив, що повноцінної та системної взаємодії голови райдержадміністрації з громадою немає, натомість виникають численні конфлікти. Він поставив під сумнів управлінські якості Максима Бахматова та його здатність належним чином виконувати обов’язки очільника району.

Міський голова пояснив, що призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій належить до повноважень вищого керівництва держави. Тому Київрада не може самостійно ухвалити рішення про звільнення Бахматова.

Водночас Кличко підтримав підготовку офіційного звернення до глави держави.

«Я прошу підготувати офіційне звернення Київради до глави держави щодо необхідності звільнити Бахматова», – заявив Віталій Кличко.

Ініціатива депутатів пов’язана зі скаргами мешканців Деснянського району та представників ветеранської спільноти на взаємодію з керівництвом РДА.

Звернення Київради до президента має офіційно порушити питання кадрового рішення щодо Максима Бахматова на рівні центральної влади. До цього часу міська рада офіційно не зверталася до Офісу президента з вимогою розглянути питання його звільнення.

Таким чином, подальше рішення щодо перебування Бахматова на посаді залежатиме від керівництва держави.

Відповідне звернення вони ініціювали через скарги мешканців району, зокрема представників ветеранської спільноти.

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