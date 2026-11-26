Київська міська рада 26 листопада внесла зміни до бюджету столиці на 2026 рік. Понад 1,4 млрд грн спрямують на підтримку Сил оборони, ще майже 2 млрд грн — на важливі інфраструктурні проєкти, зокрема додаткові переправи через Дніпро. Також депутати збільшили фінансування допомоги військовим і їхнім родинам та ухвалили рішення на користь збереження Літературного скверу.

Одним із головних пріоритетів міського бюджету залишається підтримка українських військових. На потреби Сил оборони передбачили понад 1,4 млрд грн. Ці гроші передадуть із бюджету Києва до державного у вигляді прямої субвенції.

Ще майже 2 млрд грн заклали на стратегічно важливі інфраструктурні проєкти. Серед них — будівництво додаткових переправ через Дніпро та розвиток транспортної інфраструктури столиці. Ці проєкти мають посилити транспортні можливості міста та допомогти вирішити важливі інфраструктурні завдання.

Більше грошей на допомогу військовим та їхнім родинам

Київрада також вирішила збільшити фінансування міської програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей та родин загиблих військових. У 2027 році на адресну матеріальну допомогу передбачили додатково майже 249 млн грн. Ці кошти мають піти на виплати військовим та їхнім близьким.

Окремо 70 млн грн спрямують на часткову компенсацію витрат на відпочинок та оздоровлення захисників і членів їхніх сімей. Гроші виділять шляхом перерозподілу коштів міської програми. Допомога стосуватиметься 2026–2027 років.

Літературний сквер вдалося захистити від забудови

Ще одним важливим питанням засідання стало майбутнє Літературного скверу. Київрада підтримала передачу частини його території комунальному об’єднанню «Київзеленбуд». Це рішення має допомогти зберегти та належно утримувати цю частину скверу. Водночас пропозиція передати іншу земельну ділянку під забудову не набрала необхідної кількості голосів. За інформацією, оприлюдненою за підсумками засідання, жоден депутат фракції «Слуга Народу» не підтримав це рішення.

Таким чином, під час пленарного засідання депутати ухвалили зміни до бюджету, передбачили додаткові кошти на підтримку військових і їхніх родин, а також не підтримали передачу частини території Літературного скверу під забудову. Про це повідомив голова бюджетної комісії.

Взимку у столиці можливі серйозні перебої з водою. У найгіршому сценарії її подаватимуть за графіками — 3 години з водою та 8 годин без, заявив голова Деснянської РДА Бахматов.

Депутатка Київради Вікторія Пташник розкритикувала можливе включення Володимира Бондаренка до комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. 26 листопада вона заявила, що вважає таке рішення цинічним, адже раніше Бондаренко фігурував в історії з оприлюдненими розмовами Дениса Комарницького. Пташник також нагадала, що на записах обговорювали порядок денний Київради.

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