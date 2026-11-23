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У понеділок, 23 листопада, у Київській області вшановують пам’ять жертв російського удару, завданого напередодні. Про запровадження Дня жалоби повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені державні прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено.

«Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області», – зауважив начальник КОВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, на Київщині 22 листопада, під час чергової атаки РФ, БпЛА вдарив по багатоповерхівці у селищі Димер. У будинку зруйнувався під’їзд з першого по п’ятий поверх. Під завалами залишились люди. Пошуки ведуть рятувальники, кінологічні групи та інші фахівці, розгорнуто штаб допомоги мешканцям.

Близько 12 години з-під завалі зруйнованого під’їзду деблокували тіло жінки. На той час зниклими безвісти вважалися 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик семи років.

Джерело: КОВА

Нагадаємо, у Вишневому зросла кількість жертв російського удару по супермаркету. Кількість загиблих через російську атаку на супермаркет Novus у Вишневому Бучанського району Київської області ввечері 22 листопада зросла до двох людей, ще восьмеро зазнали поранень.

У неділю ввечері, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару по продуктовому магазину в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень. Пожежу, що спалахнула у будівлі торговельного закладу після влучання, рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

Увечері в неділю, 22 листопада 2026 року, кількість жертв російського удару по селищу Димер Вишгородського району Київської області зросла до трьох осіб після того, як рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів житлового будинку.

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