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У Києві відновлює роботу кільцева електричка, яка допоможе пасажирам дістатися з лівого берега на правий і у зворотному напрямку. Приміські поїзди в столиці та області також продовжують курсувати, повідомила 20 листопада «Укрзалізниця».

У компанії зазначили, що рух залізничного транспорту триває попри одну з наймасованіших ракетно-дронових атак. Водночас залізничники дотримуються посилених заходів безпеки, а в разі загрози для пасажирів і працівників проводять евакуацію.

Через повітряні загрози низка поїздів затримується. Актуальну інформацію про відхилення від графіка «Укрзалізниця» публікує на спеціальному сайті: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Крім того, внаслідок російських ударів пошкоджено окремі ділянки залізничної інфраструктури. Залізничники вже працюють над їх відновленням, зазначає «Укрзалізниця».

Нагадаємо, у Києві через знеструмлення зупинили тролейбуси у трьох районах.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві триває вже близько шести годин.

На цьому тлі стало відомо, що російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.

У Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.

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