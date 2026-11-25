Київська міська електричка відновила рух після тривоги, але поїзди затримуються
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Уранці 25 листопада через повітряну загрозу рух кільцевої електрички тимчасово зупиняли в обох напрямках. Наразі поїзди знову курсують за маршрутом, однак через вимушену перерву в розкладі залишаються затримки.
Які рейси наразі курсують із затримками:
- Б02 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Київ-Волинський із затримкою 39 хв.
- A02 Святошин - Почайна - Дарниця курсує зі станції Берестейська із затримкою 37 хв.
- Д01 Почайна - Дарниця - Видубичі курсує зі станції Почайна із затримкою 35 хв.
- А01 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Березняки із затримкою 46 хв.
- Б04 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 35 хв.
- Б02 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 35 хв.
- Б05 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 7 хв.
- А02 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 34 хв.
- А04 Святошин - Почайна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 43 хв.
- Б03 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 21 хв.
- А03 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 16 хв.
- Б04 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 23 хв.
Пасажирів просять бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях.
Джерело: Kyiv City Express
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