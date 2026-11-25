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Уранці 25 листопада через повітряну загрозу рух кільцевої електрички тимчасово зупиняли в обох напрямках. Наразі поїзди знову курсують за маршрутом, однак через вимушену перерву в розкладі залишаються затримки.

Які рейси наразі курсують із затримками:

Б02 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Київ-Волинський із затримкою 39 хв.

A02 Святошин - Почайна - Дарниця курсує зі станції Берестейська із затримкою 37 хв.

Д01 Почайна - Дарниця - Видубичі курсує зі станції Почайна із затримкою 35 хв.

А01 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Березняки із затримкою 46 хв.

Б04 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 35 хв.

Б02 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 35 хв.

Б05 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 7 хв.

А02 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 34 хв.

А04 Святошин - Почайна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 43 хв.

Б03 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 21 хв.

А03 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 16 хв.

Б04 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 23 хв.

Пасажирів просять бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях.

Джерело: Kyiv City Express

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