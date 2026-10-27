Київська влада закликала не публікувати фото пошкоджених мостів

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КМДА закликала медіа та користувачів соцмереж не поширювати фото й відео пошкоджених мостів столиці, зокрема Південного мосту, після російських атак.

В адміністрації наголошують, що детальні зображення пошкоджень стратегічних транспортних об’єктів можуть допомогти ворогу оцінити наслідки ударів і зібрати розвідувальну інформацію.

Містян просять публікувати лише матеріали з офіційних джерел, не поширювати зображення з чутливими деталями та видалити раніше оприлюднені матеріали, які можуть становити загрозу безпеці.

У КМДА також нагадали, що за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак законодавством передбачена, зокрема, кримінальна відповідальність.

Джерело: КМДА

Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

У Києві з наступного тижня планують розпочати будівництво резервних понтонних переправ через Дніпро. Їх мають використовувати у разі пошкодження основних мостів, щоб зберегти сполучення між лівим і правим берегами.

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