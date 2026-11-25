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Столичні кіберполіцейські та слідчі Голосіївського управління поліції викрили групу осіб, яка з початку до вересня 2026 року під виглядом кур’єрів незаконно забирала з торговельних мереж продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби через фейкові облікові записи сервісу доставки, завдавши збитків щонайменше на 400 тисяч гривень.

Схему організував 28-річний уродженець Дніпропетровської області з досвідом роботи у службі доставки, який створив підроблений застосунок і залучив до оборудки кількох студентів київських вишів, використовуючи для конспірації банківські картки дропів.

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Під час шести обшуків у Києві, Київській, Вінницькій областях та Дніпрі правоохоронці вилучили 26 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, майже 1200 SIM-карток, понад 233 тисячі гривень, 2500 доларів та фірмові рюкзаки кур’єрів. Організатору та трьом його спільникам повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України (загрожує до 8 років ув’язнення): одного фігуранта затримали, трьом суд обрав домашній арешт, а ще одному — особисте зобов’язання.

Джерело: повідомлення поліції Києва.

Раніше Національна поліція викрила сімох підозрюваних, які, за версією слідства, входили в довіру до самотніх літніх людей, щоб заволодіти їхньою нерухомістю, а також привласнили понад 2 млн грн державної компенсації на придбання житла для військовослужбовців.

У Тернополі шахрай представився поліцейським і виманив у пенсіонерки понад 30 тисяч гривень.

Раніше на Закарпатті двох учасників злочинного угруповання, яке вимагало в підприємців і місцевих жителів мільйони гривень та долари за вигадані борги й можливість вести бізнес, засудили до тривалого ув’язнення. Співорганізатор отримав 8 років і 6 місяців позбавлення волі, а один із виконавців — 7 років і 6 місяців.

Раніше на Івано-Франківщині викрили трьох молодих мешканців Коломийщини, які, за даними слідства, викрали майже 645 тисяч гривень із банківських рахунків 16 українців. Серед підозрюваних — неповнолітній, а серед потерпілих — троє військовослужбовців.

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