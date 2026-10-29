Київській лікарні №18 можуть повернути історичну назву на честь Святого Володимира

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Комісія Київради з питань охорони здоров’я підтримала повернення Київській міській клінічній лікарні №18 її історичної назви — лікарня Святого Володимира. Тепер відповідну ініціативу мають розглянути на наступних етапах ухвалення рішення.

Окрім цього, депутати погодили надання матеріальної допомоги киянам зі спинальною м’язовою атрофією (СМА) та оновили статут міського центру медичної статистики.

Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування КНП «Київська міська клінічна лікарня 18» на Київську міську клінічну лікарню Святого Володимира. Ініціативу запропонував трудовий колектив закладу задля відновлення його історичної назви.

Історія лікарні розпочалася у 1885 році, коли в Києві створили факультетські клініки Університету Святого Володимира (нині – Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Це була перша університетська лікарня міста, де поєднувалися медична освіта, наукові дослідження та клінічна практика.

Сьогодні заклад працює цілодобово, надаючи допомогу як цивільним, так і військовим. У структурі лікарні функціонують хірургія, реанімація, інсультний центр, підрозділи паліативної допомоги, онкології, гінекології, фізичної та реабілітаційної медицини.

Комісія також підтримала оновлення статуту Київського міського інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Зокрема, окремим напрямом роботи центру визначено функціонування інформаційно-довідкової служби у сфері охорони здоров’я з телефонною лінією для надання інформаційних, консультаційних і координаційних послуг пацієнтам.

На базі центру вже запрацювали нові цифрові ресурси:

Телефонна лінія: (044) 451-0-451

Telegram-бот: «Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва»

За допомогою цих ресурсів мешканці столиці можуть отримати інформацію про комунальні медичні заклади, доступні послуги та записатися на прийом до обраного спеціаліста.

«Цифровізація медичної галузі – це передусім зручність і доступність послуг для пацієнтів. Ми розвиваємо сервіси, які допомагають киянам швидко знаходити потрібну інформацію та орієнтуватися в системі охорони здоров’я столиці... Наша мета – зробити взаємодію пацієнта з медичною системою максимально простою, зрозумілою та доступною», – зазначила директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан.

Окремо комісія погодила рішення про надання одноразової матеріальної допомоги повнолітнім киянам із рідкісним захворюванням – спінальною м’язовою атрофією (СМА). Кошти спрямують на часткову компенсацію вартості апаратів неінвазивної вентиляції легень, які пацієнти придбали самостійно.

Джерело: Департамент охорони здоров'я міста Києва

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