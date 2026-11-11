Київський метрополітен підготувався до повного блекауту: як працюватиме підземка

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У разі повного зникнення напруги в міській електромережі станції київського метро продовжать виконувати функцію укриттів. Системи життєзабезпечення працюватимуть від резервних джерел живлення, однак у критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово зупинити.

Електропостачання столичного метрополітену забезпечується від міської енергосистеми. Усі електричні підстанції підземки об'єднані в єдину систему зовнішнього живлення. Така схема дає змогу перерозподіляти електроенергію та використовувати резервні варіанти підключення в аварійних ситуаціях.

Якщо електроживлення буде обмеженим, підприємство може зменшити кількість поїздів на окремих лініях або в усій мережі.

«У критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів може бути тимчасово призупинено, але освітлення, вентиляція, зв’язок, системи водопостачання та керування, водовідведення, пожежна сигналізація, від яких залежить життєзабезпечення метрополітену, в тому числі як об’єкту укриття, будуть працювати у штатному режимі», — роз'яснили у підприємстві.

У разі повного зникнення напруги в міській мережі системи життєзабезпечення станцій підтримуватимуться за допомогою резервних джерел живлення. У такому режимі метрополітен працюватиме як об'єкт укриття.

Водночас наразі київська підземка продовжує працювати у штатному режимі, попри зупинку наземного електротранспорту через складну ситуацію в енергетиці.

Підземні станції метрополітену є спорудами подвійного призначення. Під час використання їх як укриттів пріоритетом залишається безперебійна робота санвузлів, вентиляції та водопостачання.

Відповідно до норм ДБН і вимог МВС, під час повітряної тривоги громадяни можуть брати із собою найнеобхідніші речі та запас продуктів на дві доби.

Водночас заборонено приносити легкозаймисті речовини та громіздкі предмети. Розміщення матраців і наметів не повинно заважати евакуаційним виходам та пересуванню інших людей.

У серпні 2026 року на чотирьох станціях метро випробовували пілотний проєкт із зонування платформ. Для цього використовували рекомендаційні наліпки, які мали допомогти пасажирам обирати місця для укриття.

«За результатами моніторингу встановлено, що у більшості випадків люди обирають для укриття місця, які зазвичай або раніше використовували. Відповідно масштабування пілотного проєкту на інших станціях призупинено», — повідомили в КП «Київський метрополітен».

За десять місяців 2026 року середньодобовий пасажиропотік столичного метро становив 626,6 тисячі осіб. Для порівняння, у довоєнному 2021 році цей показник сягав 874,9 тисячі пасажирів.

У метрополітені також нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками ліній зупиняється, тоді як підземні відрізки продовжують працювати. Крім того, підземні станції забезпечують вільний і безоплатний доступ для укриття.

У КП «Київський метрополітен» також оприлюднили фінансові показники підприємства.

«Відповідно до фінансової звітності КП "Київський метрополітен" за 9 місяців 2026 року собівартість перевезення одного пасажира складає 54,10 грн. Водночас зазначаємо, що питання підвищення тарифу на проїзд не є компетенцією підприємства», — підсумували в метрополітені.

Нагадаємо, через відсутність напруги в електромережах у Києві частково зупинилося метро 2 листопада. Повідомляється, що рух «зеленої» гілки повністю зупинено. Ближче до 10 години ранку 2 листопада КП «Київський метрополітен» повідомило про відновлення руху поїздів на «червоній» лінії метро у Києві.

Нагадаємо, що уранці 2 листопада в столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох напрямках через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також низки проспектів і вулиць Києва.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

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