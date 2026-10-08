Київський метрополітен повністю зупинився через блекаут

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У Києві повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.

У столичному метро повідомляли про зупинку всіх гілок та ескалаторів через зниження напруги від зовнішніх центрів.

Наразі рух синьою та зеленою лініями поступово відновлюють, однак поїзди курсують зі збільшеними інтервалами.

Водночас червона лінія наразі залишається призупиненою.

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Усі підземні станції київського метро продовжують працювати як укриття.

Джерело: КП «Київський метрополітен»

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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