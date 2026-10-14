Київський метрополітен відновив рух на всіх трьох лініях після зникнення напруги
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У Києві 14 жовтня відновили рух поїздів на всіх трьох лініях метро після тимчасової зупинки через зникнення напруги. Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.
«Наразі відновлено пасажирські перевезення», — зазначається у повідомленні.
Джерело: Інтерфакс-Україна
До цього у Печерському районі Києва через обстріли виникли перебої з водопостачанням.
Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.
До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.
Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.