Київський метрополітен відновив рух на всіх трьох лініях після зникнення напруги

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У Києві 14 жовтня відновили рух поїздів на всіх трьох лініях метро після тимчасової зупинки через зникнення напруги. Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

«Наразі відновлено пасажирські перевезення», — зазначається у повідомленні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

До цього у Печерському районі Києва через обстріли виникли перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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