0:00 / 0:00

Після російської атаки 19 жовтня торговельний центр відновив роботу блоку «С» та продовжує ремонт блоку «В». Про це повідомили на Facebook-сторінці Cosmo Multimall.

«Наша головна місія зараз – відновити ТРЦ Cosmo Multimall. І ми щодня просуваємося до мети. Пошкоджені ділянки вже закрили ОСБ-плитами, міст прибрали, а частину стіни в Block C відновили. Зараз працюємо над ремонтом Block B та утепленням будівлі», – йдеться у повідомленні.

ТРЦ Cosmo Multimall у Києві відновлює роботу після російської атаки.

Нагадаємо, що ТРЦ Cosmo Multimall у Києві частково відновив роботу після російської атаки.



Раніше у Києві внаслідок російської атаки було критично пошкоджено ТЦ Cosmo Multimall.

Читай нас у