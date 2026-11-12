Київводоканал пояснив затримку появи води після повернення світла

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Вода в оселях киян з'являється не одразу після повернення електроенергії через складний технологічний процес. Щоб відновити подачу води в мережі протяжністю понад 7 тисяч кілометрів і підняти її на висоту понад 100 метрів для окремих районів правобережжя, фахівці мають послідовно запустити насосне обладнання, заповнити резервуари та трубопроводи, стабілізувати тиск, а за потреби — усунути пошкодження, спричинені перепадами напруги.

Від початку листопада енергосистема Києва зазнала вже 20 російських атак, унаслідок чого водопровідні об'єкти столиці знеструмлювалися близько 200 разів. Для підтримки роботи системи в аварійних ситуаціях підприємство використовує 108 генераторів потужністю від 15 кВт до 2 МВт, а також побудований резервний водозабір, що дозволяє відновлювати водопостачання навіть після наймасштабніших знеструмлень менш ніж за добу.

Джерело: ПрАТ «АК «Київводоканал».

Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу. У зв’язку з цим водопостачання в місті тимчасово відсутнє у деяких районах, на Лівому березі воно вже відновлюється.

Система водопостачання та водовідведення Києва лише частково готова до аварійних ситуацій. Попри отримання понад 100 генераторів, резервне обладнання не може повністю замінити централізоване електропостачання, тому ризики перебоїв у роботі системи залишаються.

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