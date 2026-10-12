Київводоканал попередив про ризик відсутності води через відключення

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У разі повного знеструмлення Києва в місті зникне водопостачання, оскільки водопровідна система є інертною та потребує стабільного живлення для роботи обладнання. Про це заявив заступник генерального директора «Київводоканалу» Сергій Горкуценко.

Посадовець пояснив, що найбільшу загрозу становлять сильні коливання напруги, через які вигорає застаріле електричне устаткування 1970-х років, а перемикання на резервні лінії чи генератори потребує часу. Ситуацію ускладнює суттєвий дефіцит кадрів: за останні чотири роки підприємство втратило 40% персоналу через залізобетонно заморожені тарифи та тривалий час обмежені норми бронювання працівників.

За словами представника підприємства, проведення ремонтних робіт і перемикання систем у нинішніх умовах вимагає значних зусиль від наявних спеціалістів.

Джерело: Інтерв'ю Сергія Горкуценка виданню «Економічна правда»

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