Київводоканал відновив приймання стоків після знеструмлення

Через знеструмлення об'єктів «Київводоканалу» виникли проблеми з роботою систем водовідведення та водопостачання столиці. Зокрема, тимчасово припинили приймати стічні води до каналізаційних мереж Києва з території Борщагівської громади.

У Борщагівській сільській раді повідомили, що через знеструмлення об'єктів «Київводоканалу» нормальне приймання стоків до міської каналізаційної системи було неможливим.

Згодом стало відомо, що «Київводоканал» відновив приймання стічних вод до каналізаційної системи Києва.

Ситуація вплинула на роботу систем водовідведення та водопостачання. Про терміни повного відновлення роботи каналізаційної та водопостачальної систем мають повідомити після отримання підтвердженої інформації.

Про це повідомив секретар Борщагівської сільради Олександр Медвідь.

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