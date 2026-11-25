Через інтенсивні російські удари по критичній інфраструктурі Києва обладнання «Київводоканалу» працює з підвищеним навантаженням. Мешканців столиці та підприємства закликають скоротити споживання води, щоб зберегти стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення.

У компанії наголошують, що комунальні системи столиці працюють у надзвичайно складних умовах, а головним завданням наразі є підтримання їхньої стабільності.

У зв’язку з цим киян просять максимально ощадливо використовувати воду в побуті та уникати зайвих витрат ресурсу.

Окремо звернулися до промислових підприємств і великих споживачів. Їм рекомендують за можливості скоротити використання води у виробничих і технологічних процесах, а також перенести роботи, для виконання яких потрібні значні обсяги води.

У «Київводоканалі» пояснили, що зменшення навантаження на мережі та обладнання допоможе фахівцям підтримувати надійне функціонування міських систем життєзабезпечення.

Про це повідомили у пресслужбі «Київводоканалу».

Вода в оселях киян з'являється не одразу після повернення електроенергії через складний технологічний процес. Щоб відновити подачу води в мережі протяжністю понад 7 тисяч кілометрів і підняти її на висоту понад 100 метрів для окремих районів правобережжя, фахівці мають послідовно запустити насосне обладнання, заповнити резервуари та трубопроводи, стабілізувати тиск, а за потреби — усунути пошкодження, спричинені перепадами напруги.

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад та територій готують до запуску єдину цифрову платформу, через яку громадяни зможуть повідомляти про відсутність базових комунальних послуг — електроенергії, опалення та водопостачання.

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