Кличко назвав час відновлення руху через станцію метро Чернігівська

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Рух поїздів червоною гілкою метрополітену між станціями «Лісова» та «Академмістечко» планують повністю відновити ввечері 19 жовтня.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко. Через пошкодження станції внаслідок російського обстрілу поїзди курсуватимуть без зупинки на станції «Чернігівська» до завершення її ремонту.

До ліквідації наслідків залучили понад 70 фахівців метрополітену. На об'єкті вже прибрали скло та сміття, завершують ремонт колій, контактної рейки, систем електропостачання та управління. Для забезпечення транспортного сполучення міська влада збільшила кількість автобусів на маршрутах № 1-М та № 118 між станціями «Лісова», «Дарниця» та «Палац спорту».

Джерело: Telegram-канал Віталія Кличка.

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