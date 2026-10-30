Кличко назвав дату початку опалювального сезону в житлових будинках Києва
У Києві з 2 листопада розпочнуть подавати тепло до житлових будинків. Наразі до системи опалення підключили майже половину закладів соціальної сфери столиці. Наступним етапом стане подача тепла до житлового фонду міста.
"Ми - першими в Україні – розпочали опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку - для закладів соціальної сфери. За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50% соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл", - зазначив очільник міста.
Водночас з понеділка, 2 листопада, розпочнуть подавати тепло у житлові будинки.
"На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за кілька днів до різкого зниження температури", - пояснив Кличко.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
В Україні з 28 жовтня починають запускати опалення в житлових будинках.
Нагадаємо, кожен п'ятий будинок у Києві не готовий до відключень опалення.
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