Кличко назвав критику Зеленського щодо підготовки Києва до зими мерзотною

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Мер Києва Віталій Кличко відповів на заяви президента Володимира Зеленського про недостатню підготовку столиці до опалювального сезону.

Він наголосив, що Київ розпочав подачу тепла вчасно — 16 жовтня, а проблеми з електропостачанням спричинені російськими атаками на єдину енергосистему України.

«Як столиця, яка, до речі, розпочала опалювальний сезон 16 жовтня, мала упередити російську спецоперацію проти української енергетики?» — написав Кличко.

Мер також звинуватив центральну владу в перешкоджанні роботі столиці та відсутності допомоги. За його словами, постійні звинувачення на адресу Києва є маніпуляціями.

«Бо в намаганні позбутися Кличка в будь-який спосіб, створюючи постійні перешкоди і не допомагаючи столиці, центральна влада, фактично, нищить Київ», — заявив міський голова.

Окремо Кличко розкритикував знецінення роботи енергетиків і комунальників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру під обстрілами.

«Мерзотно все це виглядає по відношенню до мешканців столиці… А також по відношенню до енергетиків, комунальників, інших фахівців, які, ризикуючи життям, під обстрілами, цілодобово роблять практично неможливе», — наголосив він.

Мер закликав владу всіх рівнів припинити пошук винних і зосередитися на спільній роботі.

«Вистояти країна може тільки спільними зусиллями, спільною конструктивною роботою влади всіх рівнів», — додав Кличко.

Джерело: Віталій Кличко (Telegram)

Мер Києва Віталій Кличко відповів на критику президента Володимира Зеленського щодо готовності столиці до опалювального сезону та можливих проблем з електро- і водопостачанням.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів, відновлення енергопостачання та ситуації в регіонах. Найскладнішою залишається ситуація в Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії та води.

Президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво «Київводоканалу» можуть змінити, якщо підприємство не прискорить роботу в умовах проблем з енергопостачанням у столиці. За його словами, комунальні служби мають діяти оперативніше, адже Київ переживає складний період через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що неодноразово пропонував президенту Володимиру Зеленському особисто обговорити нагальні проблеми столиці, однак відповіді не отримав.

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