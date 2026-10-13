Кличко пояснив, чому в Києві досі немає мобільних укриттів

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Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на позов столичної прокуратури, у якому йдеться про бездіяльність Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради щодо встановлення мобільних укриттів у столиці.

Восени 2025 року Київ передбачив 500 млн грн на закупівлю таких укриттів, однак виділені кошти так і не використали. Прокуратура звернулася до суду через відсутність мобільних захисних споруд у місті.

За словами Кличка, восени минулого року місто виділило пів мільярда гривень на закупівлю мобільних укриттів, однак ці гроші не витратили і вони знову повернулися в бюджет.

Щодо уточнення, що, ймовірно, ці кошти могли не встигнути використати до кінця року, Кличко відповів: «Ті, хто хоче, знайдуть можливість, хто не хоче – завжди знайде причину».

Також мер столиці зазначив, що балансоутримувачами укриттів є районні адміністрації, і вони також є розпорядниками коштів. Кличко додав, що наразі нових запитів від адміністрацій щодо встановлення саме мобільних укриттів не було.

Про це Віталій Кличко сказав у коментарі hromadske.

Кличко після виклику до Ради заявив про тиск на місцеве самоврядування.

Нагадаємо, що Верховна Рада викликала Кличка на доповідь щодо ситуації в Києві.

У своєму Telegram-каналі Безугла уточнила, що йдеться про виклик Кличка на середу, 14 жовтня.

Кличко заявив, що система водовідведення Києва має резервне живлення.

Також Зеленський розглядає створення міської військової адміністрації в Одесі.

Нагадаємо, Труханов спростував наявність паспорту рф і заявив, що його хочуть позбавити громадянства України.

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