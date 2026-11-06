Кличко відкинув звинувачення Зеленського щодо підготовки Києва до зими

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Мер Києва Віталій Кличко відповів на критику президента Володимира Зеленського щодо готовності столиці до опалювального сезону та можливих проблем з електро- і водопостачанням.

Кличко заявив, що з весни в місті працює енергетичний штаб за участю експертів, практиків і науковців. Він напрацював плани дій для різних сценаріїв.

Також мер звинуватив центральну владу в тому, що вона місяцями затримувала міські ініціативи. За його словами, жодні захисні споруди не зможуть уберегти інфраструктуру від масованих прямих влучань ракет і дронів.

Кличко наголосив, що за нинішньої інтенсивності російських атак стабільна робота критичних об’єктів можлива лише за умови їхнього повного прикриття системами ППО.

Джерело: Віталій Кличко (Telegram)

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів, відновлення енергопостачання та ситуації в регіонах. Найскладнішою залишається ситуація в Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії та води.

Президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво «Київводоканалу» можуть змінити, якщо підприємство не прискорить роботу в умовах проблем з енергопостачанням у столиці. За його словами, комунальні служби мають діяти оперативніше, адже Київ переживає складний період через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що неодноразово пропонував президенту Володимиру Зеленському особисто обговорити нагальні проблеми столиці, однак відповіді не отримав.

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