Кличко заявив про блокування коштів Києва на відновлення будинків після обстрілів

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Державна казначейська служба заблокувала кошти столиці, призначені для відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Він закликав уряд розблокувати фінансування.

За словами Кличка, від початку повномасштабної війни в Києві пошкоджень зазнали 4480 багатоквартирних будинків. Із них 1783 — у 2026 році.

Загалом у столиці вже відновили 4227 пошкоджених будинків. Водночас 205 будинків мають значні руйнування, зокрема пошкоджені конструкції та інженерні мережі. Із цієї категорії відновили 64 будинки.

Джерело: КМДА

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