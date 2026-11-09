Кличко заявив про нестачу водіїв для автобусів у Києві та нагадав уряду про борг у ₴8 млрд

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Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про обговорення з урядом можливості запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті столиці. Також мер відреагував на плани щодо формування резерву автобусів для Києва.

«Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?..», – зазначив міський голова.

За словами Кличка, на період, коли електротранспорт не працює, у столиці збільшили кількість автобусних маршрутів до 129. На них задіяно 418 автобусів, якими керують 685 водіїв. Ще 114 маршрутів обслуговують приватні перевізники, які використовують 680 маршруток.

Наразі комунальне підприємство «Київпастранс» може додатково випустити на маршрути ще 25 автобусів. Однак для цього необхідно щонайменше 50 водіїв із категорією D.

«Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв», – написав Кличко.

Він також повідомив, що для повноцінної заміни метро за кількістю перевезених пасажирів Києву знадобилося б до 1020 автобусів.

Водночас мер наголосив, що навіть така кількість наземного транспорту не зможе забезпечити регулярність руху, характерну для метрополітену.

«Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами», – зазначив міський голова.

Окремо Кличко порушив питання фінансування безкоштовного проїзду для пільгових категорій громадян. За його словами, уряд заборгував Києву понад 8 млрд гривень субвенції за безкоштовне перевезення пільговиків за останні 11 років.

«І про кошти на "безкоштовне" (проїзд на громадському транспорті, – ЕП). Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію…», – додав Кличко.

Про це Кличко написав у соціальних мережах.

Нагадаємо, у столиці вперше вартість проїзду на приватному маршруті сягнула 30 грн. Новий тариф запровадили на маршрутці №503, яка курсує від метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького.

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру розробити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті столиці та забезпечити достатній резерв автобусів.

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