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Система теплопостачання столиці працює у штатному режимі, попри численні пошкодження мереж. Наразі у Києві цілодобово працюють 38 аварійних бригад «Київтеплоенерго», які щодня ліквідовують 40–50 пошкоджень.

За словами Віталія Кличка, більшість аварій, що виникли під час запуску централізованого опалення, вже усунули.

Зокрема, повністю підключили житлові будинки в мікрорайонах Теремки-1 та Теремки-2, де реалізують проєкт резервного теплозабезпечення.

Минулого тижня ремонтні роботи також проводили на Виноградарі для відновлення нормативних параметрів теплоносія, а пошкодження тепломережі на проспекті Науки ліквідували. Через ремонт там тимчасово призупиняли опалення у 30 будинках, але наразі подачу теплоносія відновлено.

Водночас мер наголосив, що значна кількість аварій та нестача працівників створюють серйозне навантаження на ремонтні бригади, що може впливати на строки усунення пошкоджень.

У Києві також підготували понад 1500 пунктів обігріву загальною місткістю майже 194 тисячі людей, серед них 101 опорний пункт, розрахований на тривале перебування 41 тисячі осіб.

Джерело: Віталій Кличко.

У столиці працюватимуть понад 1500 пунктів обігріву, розрахованих майже на 194 тисячі людей. Про це повідомив 27 листопада мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київ готується до тривалої відсутності світла, тепла та води.

У разі подальших російських атак на енергетичну інфраструктуру Київ може зіткнутися із серйозними перебоями в роботі комунальних систем. На лівому березі столиці найбільші ризики пов’язані з опаленням, тоді як на правому — з водопостачанням.

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