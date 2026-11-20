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Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці без нагальної потреби не виїжджати на приватних автомобілях і не користуватися громадським транспортом через ускладнений рух між правим та лівим берегами.

Після російської атаки пошкоджень зазнали одразу кілька мостів. На Подільському мостовому переході рух із правого на лівий берег зранку перекривали, але вдень відновили.

На Дарницькому мосту фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а на Південному мосту рух залишається обмеженим.

Також міський голова рекомендував установам і підприємствам за можливості тимчасово перевести працівників на дистанційну роботу.

За словами Кличка, під час нічної та ранкової атаки окупанти били по критичній інфраструктурі. Через це в частині районів столиці виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Енергетики й комунальники працюють над відновленням послуг.

Джерело: Віталій Кличко

У Києві станом на 14:03 пʼятниці, 20 листопада, відновили рух Подільським мостовим переходом.

Нагадаємо, у Києві 20 листопада ввели обмеження на рух по мостам.

У Києві сьогодні, 20 листопада, тимчасово обмежили рух транспорту Подільським мостовим переходом у напрямку з правого на лівий берег, а також однією з вулиць у Подільському районі.

Раніше у мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.



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