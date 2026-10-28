КМДА спростувала інформацію про блекаут у центрі Києва
У Київській міській державній адміністрації спростували поширені в мережі чутки про нібито масштабний блекаут у центральних районах столиці. Про це 28 жовтня повідомила КМДА.
За даними міської влади, аварійні відключення електроенергії в Києві не застосовуються, а енергопостачання столиці здійснюється відповідно до затверджених графіків погодинних обмежень. Влада закликала жителів та медіа користуватися виключно офіційними джерелами та не поширювати недостовірну інформацію про стан енергосистеми.
Джерело: КМДА.
Конотоп на Сумщині п’ятий день залишається без електроенергії після російських ударів. Частину енергетичного обладнання знищено, а запасів дизельного пального для генераторів може вистачити лише до 29 жовтня. Місту необхідно щонайменше 40 тонн дизеля, щоб підтримувати роботу критично важливих об’єктів.
Станом на 28 жовтня частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях залишається без електроенергії. Причина — бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі та на підприємства.