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У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка завершили декомунізацію пам’ятного знака студентам, викладачам і працівникам університету, які загинули під час Другої світової війни.

На меморіалі, відкритому у 1975 році, замінили радянські формулювання, зокрема згадки про «Велику Вітчизняну війну», стару назву університету та «свободу і незалежність радянської батьківщини». Скульптурну композицію при цьому зберегли.

Новий напис звучить так: «Студентам, викладачам, працівникам Київського університету, які загинули в роки Другої світової війни 1939–1945».

Роботи тривали з травня по листопад 2026 року. Оригінальний напис 1975 року не демонтуували — його зберегли під новою накладкою.

Джерело: КНУ ім. Шевченка

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