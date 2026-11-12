Комісія Київради оцінила готовність Києва до зими

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Тимчасова контрольна комісія Київради оцінила підготовку столиці до опалювального сезону. За словами голови профільної комісії Олександра Бродського, власна електрогенерація міста — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечували близько 1,3 ГВт потужності, — повністю зруйнована. Водночас зимове споживання Києва становить близько 1,8 ГВт.

Перевірка охоплює три напрямки: електропостачання, воду та каналізацію, а також опалення.

Електроенергія. Місто встановлює газопоршневі когенераційні установки та залучає приватних інвесторів для розвитку розподіленої генерації. Водночас заміна електрощитових і внутрішніх мереж у житлових будинках відбувається нерівномірно. У деяких районах роботи можуть не завершити вчасно.

Водопостачання. На насосних станціях встановлюють потужні дизельні генератори. Завершити ці роботи планують до березня 2027 року. До того часу під час тривалих відключень електроенергії можливі перебої з водою. На перехідний період місто використовуватиме мобільні генератори, а також планує забезпечувати живлення 154 бюветів.

Каналізація. Система загалом готова до серйозних перебоїв з електропостачанням. Водночас ризики залишаються для внутрішньобудинкових мереж під час сильних морозів і тривалих блекаутів.

Опалення. Подачу тепла в Києві розпочали 2 листопада. Запуск усієї системи триває 7–10 днів. Більшість будинків уже отримують тепло, однак на окремих адресах виникають аварії через зношені мережі. На Теремках опалення планують увімкнути до кінця цього тижня. Там також будують резервну перемичку на випадок пошкодження основного джерела тепла.

Бродський заявив, що після завершення року комісія оцінить роботу кожного виконавця Комплексного плану стійкості, на який Київрада виділила значні кошти.

Джерело: Главком (коментар Олександра Бродського)

У разі повного зникнення напруги в міській електромережі станції київського метро продовжать виконувати функцію укриттів. Системи життєзабезпечення працюватимуть від резервних джерел живлення, однак у критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово зупинити.

Нагадаємо, через відсутність напруги в електромережах у Києві частково зупинилося метро 2 листопада. Повідомляється, що рух «зеленої» гілки повністю зупинено. Ближче до 10 години ранку 2 листопада КП «Київський метрополітен» повідомило про відновлення руху поїздів на «червоній» лінії метро у Києві.

Нагадаємо, що уранці 2 листопада в столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох напрямках через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також низки проспектів і вулиць Києва.

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