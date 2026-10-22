Лікарні Києва будуть мати резервні джерела тепла, світла та води

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Усі комунальні медичні заклади Києва забезпечують автономними системами опалення, водопостачання та електрогенерації для безперебійної роботи реанімацій і операційних під час можливих пошкоджень основної інфраструктури. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час інспекції одного з найбільших багатопрофільних медзакладів лівого берега.

За словами очільника міста, перевірена лікарня, де перебувають майже 740 пацієнтів, вже підключена до власної котельні, має автономну свердловину, вісім дизель-генераторів та сонячну електростанцію потужністю 250 кВт. Крім того, у медзакладі облаштували укриття з операційною кімнатою та ліжками, а також монтують додаткове зовнішнє освітлення на сонячних панелях і вертикальні вітрогенератори.

Джерело: КМДА.

Нагадаємо, Кличко вимагає від голів районів Києва розширити мережу укриттів.

Кличко відповів на запитання про відключення світла в будинку, де він має квартиру.

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