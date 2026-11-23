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Народна депутатка Мар’яна Безугла визнала позов свого колеги Олександра Федієнка. Про це повідомив адвокат Олексій Шевчук, який представляє інтереси нардепа.

У відео, опублікованому на своїй сторінці у Facebook, адвокат назвав це черговою перемогою своєї команди.



За словами Олексія Шевчука, справа тривала близько року. За цей час сторона Федієнка проводила експертизи, збирала докази та намагалася довести, що публічні висловлювання Мар’яни Безуглої на адресу колеги містили наклеп та образи.

«Мені не зрозуміло, для чого ми витрачали рік часу боротьби, переконань, проводили експертизи і встановлювали, що її висловлювання є фактом того, що вона оббрехала колегу», – заявив адвокат.

Шевчук також стверджує, що поширена Безуглою інформація могла стати джерелом дезінформації для Російської Федерації та сприяти дестабілізації ситуації всередині України.

Водночас, за словами адвоката, попри тривалу судову боротьбу, зрештою Мар’яна Безугла визнала позов.





Олексій Шевчук згадав й інші справи, у яких його команда представляла інтереси публічних осіб, зокрема справу Марини Хонди проти «Трухи», а також судову історію щодо Олександра Федієнка та Мар’яни Безуглої.

«Для нашої команди це чергова успішна перемога. І ми всюди виграємо», – підсумував адвокат.

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